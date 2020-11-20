В Испании Тедеско включили в список самых перспективных тренеров мира

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вошел в список самых перспективных тренеров мира в возрасте до 45 лет по версии испанского издания AS.

Помимо 35-летнего немца, в рейтинг вошли Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»), Рубен Аморим («Брага»), Микель Артета («Арсенал»), Диего Мартинес («Гранада»), Жюльен Стефан («Ренн»), Роберто Де Дзерби («Сассуоло»), Дженнаро Гаттузо («Наполи»), Марко Розе («Боруссия» Менхенгладбах) и Симоне Индзаги («Лацио»).

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. После 14 туров чемпионата России-2020/21 красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице с 28 очками.