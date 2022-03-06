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ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:33

В «Химках» рассказали о подаче возможного протеста на результат матча с «Локомотивом»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что в клубе изучают регламент на предмет подачи протеста на результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Мы сейчас посмотрим регламент. Закон есть закон, он един для всех. Тем более он забыл решающий гол. Если есть нарушение, будем подавать протест. Наши юристы уже рассматривают. Думаю, до сегодняшнего вечера уже примем решение. Есть еще ряд юридических тонкостей, которые надо изучить. Правильно ли это этически? Мы не должны нести ответственность за то, что кто-то не досмотрел. Из «Локомотива» мы ни с кем не общались», — заявил Терюшков.

«Локо» могут присудить поражение из-за нарушения регламента с чешским игроком Яном Кухтой.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
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8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
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 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
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14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
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