В «Химках» рассказали о подаче возможного протеста на результат матча с «Локомотивом»

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что в клубе изучают регламент на предмет подачи протеста на результат матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Мы сейчас посмотрим регламент. Закон есть закон, он един для всех. Тем более он забыл решающий гол. Если есть нарушение, будем подавать протест. Наши юристы уже рассматривают. Думаю, до сегодняшнего вечера уже примем решение. Есть еще ряд юридических тонкостей, которые надо изучить. Правильно ли это этически? Мы не должны нести ответственность за то, что кто-то не досмотрел. Из «Локомотива» мы ни с кем не общались», — заявил Терюшков.

«Локо» могут присудить поражение из-за нарушения регламента с чешским игроком Яном Кухтой.