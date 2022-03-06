Плутник отреагировал на информацию о том, что Кухта не отбыл дисквалификацию

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник отреагировал на информацию о возможности присуждения поражения «Локомотиву» из-за нарушения регламента с чешским игроком Яном Кухтой.

«Кухта не мог сегодня играть? Ничего не слышал про такие запреты», — сказал Плутник.

Чешский игрок «Локомотива» Ян Кухта был удален в матче чешского чемпионата «Баник» — «Славия» и не отбыл одноматчевую дисквалификацию до и после перехола в московский клуб.

Сегодня, 6 марта, «Локомотив» обыграл «Химки» со счетом 3:2 в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Голами в составе железнодорожников отметились Гирано Керк, Вильсон Изидор и Кухта.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ.