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Юран: «Вопрос со спасительным местом в РПЛ будет решен. Надо минимизировать брак»

Юран прокомментировал положение «Химок» в турнирной таблице РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о положении команды в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после поражения от «Локомотива» (2:3) в матче 20-го тура.

«Вопрос со спасительным местом в РПЛ будет решен. Надо минимизировать брак. Чемпионат продолжается. В Турции были идеальные поля. Сегодня ты приезжаешь на другую поляну, тут и возникает брак. Все поправимо. Есть напряжение, хочется положительного результата», — сказал Юран.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

После 20 туров РПЛ «Химки» с 14 очками занимают последнее место в турнирной таблице. «Локомотив» с 31 баллом располагается на пятой позиции, имея одну игру в запасе.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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19%

1.46

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16%

1.86
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Манчестер Сити
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17%

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ИТБ1 (1.5)

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1.49
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Наполи
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21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

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15%

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Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
0
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3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
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8
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9
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10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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