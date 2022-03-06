Юран: «Вопрос со спасительным местом в РПЛ будет решен. Надо минимизировать брак»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о положении команды в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после поражения от «Локомотива» (2:3) в матче 20-го тура.

«Вопрос со спасительным местом в РПЛ будет решен. Надо минимизировать брак. Чемпионат продолжается. В Турции были идеальные поля. Сегодня ты приезжаешь на другую поляну, тут и возникает брак. Все поправимо. Есть напряжение, хочется положительного результата», — сказал Юран.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

После 20 туров РПЛ «Химки» с 14 очками занимают последнее место в турнирной таблице. «Локомотив» с 31 баллом располагается на пятой позиции, имея одну игру в запасе.