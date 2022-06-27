В «Химках» заявили, что назначение Алаева пойдет на пользу объединению РФС и РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.

«У нас есть федеральное законодательство. 329 закон о физической культуре и спорте. Основная задача по развитию видов спорта принадлежит спортивным федерациям. В данном случае это РФС. Все положения регламента согласуются с главной футбольной федерацией в стране. Синергия РФС и РПЛ будет полезна. Александр Алаев понимает, как никто другой, развитие детского футбола. Все это пойдет на пользу Лиге и РФС, когда все находится под единой вертикалью руководства», — сказал Терюшков «СЭ».

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул пост главы РПЛ. Исполняющим обязанности президента лиги стал Александр Алаев.