В «Химках» заявили, что назначение Алаева пойдет на пользу объединению РФС и РПЛ
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.
«У нас есть федеральное законодательство. 329 закон о физической культуре и спорте. Основная задача по развитию видов спорта принадлежит спортивным федерациям. В данном случае это РФС. Все положения регламента согласуются с главной футбольной федерацией в стране. Синергия РФС и РПЛ будет полезна. Александр Алаев понимает, как никто другой, развитие детского футбола. Все это пойдет на пользу Лиге и РФС, когда все находится под единой вертикалью руководства», — сказал Терюшков «СЭ».
В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.
27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул пост главы РПЛ. Исполняющим обязанности президента лиги стал Александр Алаев.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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