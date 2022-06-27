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Алаев: «Надеялся, что Хачатурянц останется, но готов быть полностью сосредоточенным на РПЛ»

Алаев рассказал о готовности приступить к новым обязанностям на посту исполняющего обязанности главы РПЛ
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Александр Алаев признался, что его назначение на исполняющего обязанности президента РПЛ было для него неожиданность. Он надеялся, что Ашот Хачатурянц не покинет свой пост, однако отметил, что готов быть полностью сосредоточенным на новых обязанностях.

«Все случившееся было неожиданно. Пусть тема и обсуждалась давно, я искренне надеялся, что Ашот Рафаилович останется на своем посту. В РПЛ он был на своем месте, очем говорит проведенная им работа. Но он принял такое решение — его нужно уважать. Клубы поддержали меня как врио президента РПЛ. Сейчас начинается процесс подготовки к выборам. Есть срок выдвижения. Если клубы поддержат мою кандидатуру, я готов 24 на 7 быть полностью сосредоточенным на РПЛ. Понятно, что это подразумевает оставление других постов. Но это не проблема, главное — делать все возможное для развития нашего футбола», — заявил Алаев «СЭ».

Ранее стало известно, что Хачатурянц уходит с поста главы РПЛ. Он стал исполняющим обязанности президента лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина.

После своего ухода Хачатурянц сообщил, что рекомендует Александра Алаева на пост главы РПЛ.

РПЛ
Александр Алаев
Ашот Хачатурянц
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