Охранник Егора Крида чуть не подрался с вратарем «Динамо» после матча с «Амкалом»

Охранник певца Егора Крида едва не подрался с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком после матча с «Амкалом» (5:0).

Как сообщает Baza, Лещук, в момент когда Крид получил торт с 28 свечками и задул свечи, взял рукой кусок и размазал его по лицу музыканта. После данного инцидента к вратарю ринулся охранник Крида, которых попытался схватить Лещука.

Источник информирует, что конфликт решил сам Крид, который стал смеяться и обниматься с Лещуком. А пиарщики Егора объяснили динамовцам, что охранник просто очень ответственно выполняет свою работу.

25 июня «Динамо» в товарищеском матче обыграло команду блогеров «Амкал» (5:0). На этой встрече также присутствовал Крид, который выступал на разогреве перед началом игры. Также в этот день певец праздновал день рождения.