Охранник Егора Крида чуть не подрался с вратарем «Динамо» после матча с «Амкалом»
Охранник певца Егора Крида едва не подрался с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком после матча с «Амкалом» (5:0).
Как сообщает Baza, Лещук, в момент когда Крид получил торт с 28 свечками и задул свечи, взял рукой кусок и размазал его по лицу музыканта. После данного инцидента к вратарю ринулся охранник Крида, которых попытался схватить Лещука.
Источник информирует, что конфликт решил сам Крид, который стал смеяться и обниматься с Лещуком. А пиарщики Егора объяснили динамовцам, что охранник просто очень ответственно выполняет свою работу.
25 июня «Динамо» в товарищеском матче обыграло команду блогеров «Амкал» (5:0). На этой встрече также присутствовал Крид, который выступал на разогреве перед началом игры. Также в этот день певец праздновал день рождения.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0-0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -