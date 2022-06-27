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Сегодня, 13:25

Охранник Егора Крида чуть не подрался с вратарем «Динамо» после матча с «Амкалом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Егор Крид, Игорь Лещук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Охранник певца Егора Крида едва не подрался с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком после матча с «Амкалом» (5:0).

Как сообщает Baza, Лещук, в момент когда Крид получил торт с 28 свечками и задул свечи, взял рукой кусок и размазал его по лицу музыканта. После данного инцидента к вратарю ринулся охранник Крида, которых попытался схватить Лещука.

Источник информирует, что конфликт решил сам Крид, который стал смеяться и обниматься с Лещуком. А пиарщики Егора объяснили динамовцам, что охранник просто очень ответственно выполняет свою работу.

25 июня «Динамо» в товарищеском матче обыграло команду блогеров «Амкал» (5:0). На этой встрече также присутствовал Крид, который выступал на разогреве перед началом игры. Также в этот день певец праздновал день рождения.

Источник: https://t.me/bazabazon/12144
Игорь Лещук
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