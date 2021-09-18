В «Химках» выразили доверие главному тренеру после поражения от «Уфы»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» от «Уфы» (2:3) в рамках 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России.
«Провалились на десять минут и пропустили два гола. Есть ошибки в обороне, выручал Лантратов. Первый тайм полностью был за нами, но дебют второго тайма мы провалили. Судейство? Вроде как, Агаларов толкал Глушакова. Но раз судья не зафиксировал, значит, ничего не было. Тут все на решения судей. Нужно было самим забивать больше. Во втором тайме и у Резуана были хорошие моменты. Игра была равная, но «Уфе» повезло больше», — сказал Терюшков «СЭ».
Также Терюшков ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Игоря Черевченко.
«Игорь Геннадьевич работает с нами давно, он возглавил клуб в тяжелом положении. Кредит доверия у него большой, выигрывать постоянно невозможно. Работаем дальше с полным доверием. У него контракт до 2023 года. Это специалист высокого уровня», — добавил Терюшков.
Сегодня, 18 сентября, «Уфа» в домашнем матче 8-го тура Тинькофф РПЛ одержала волевую победу над «Химками» со счетом 3:2.
Команда Алексея Стукалова после этой встречи поднялась на 11-е место в таблице. «Химки» занимают 14-е место.
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