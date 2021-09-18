Канчельскис: «Гамид Агаларов напоминает мне Джейми Варди из «Лестера»

Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал начало сезона для полузащитника «Уфы» Гамида Агаларова.

«Вся команда играет на него, у Гамида все получается. Сейчас к нему будет повышенное внимание. Самое главное — продолжать в том же духе, не сбавлять темп. Агаларов напоминает мне Джейми Варди из «Лестера». Он такой же юркий, быстрый, умеет грамотно поставить корпус. Варди выстрелил в какой-то момент и уже какой сезон много забивает. Стабильность — признак мастерства, желаю ему продолжать в том же духе. Если он продолжит забивать, уверен, что Валерий Карпин его заметит. Пока рановато говорить, нужен стабильный результат от него. Про Чалова тоже много говорили, когда он много забивал», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

У 21-летнего Агаларова уже восемь мячей в этом сезоне. Она является лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ.