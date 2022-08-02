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Сегодня, 10:15

Пресс-атташе «Динамо» показала на видео, как ее укусила лошадь

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Полина Лысенко.
Фото Соцсети

Пресс-атташе и ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко опубликовала новую запись в социальных сетях. Девушка показала, как ее укусила лошадь.

«Сегодня меня укусила лощадь. Потом мы помирились», — написала она в соцсетях.

Полина Лысенко также является распорядителем в телевизионной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Федор Смолов

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 4
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П
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Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

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Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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