Пресс-атташе «Динамо» показала на видео, как ее укусила лошадь

Пресс-атташе и ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко опубликовала новую запись в социальных сетях. Девушка показала, как ее укусила лошадь.

«Сегодня меня укусила лощадь. Потом мы помирились», — написала она в соцсетях.

Полина Лысенко также является распорядителем в телевизионной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»