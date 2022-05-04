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Сегодня, 13:53

В «Химках» рассказали, на каких условиях готовы отпустить Лантратова в летнее трансферное окно

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к вратарю подмосковного клуба Илье Лантратову.

«С нами пока никто не связывался. Я уже не раз говорил о том, что Илья — вратарь топ уровня как раз для таких команда, как «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Если будет запрос, мы, безусловно, его рассмотрим, чтобы дать возможность Илье развиваться на более высоком уровне. Мы отпустим его только в том случае, если получим гарантии, что это будет первый номер. Чтобы он не сел на лавку и мы не потеряли потенциального вратаря сборной России. Здесь условия такие. Есть ли опция в контракте, позволяющая покинуть «Химки» летом? Нет, такой опции нет. Он игрок «Химок». Тут будет только переговорная позиция», — сказал Терюшков «СЭ».

По информации «Чемпионата», в список интересов «Зенита» вошли три вратаря: Илья Лантратов из «Химок», Денис Адамов из «Сочи» и Иван Ломаев из «Крыльев Советов». Сине-бело-голубые могут подписать голкипера летом.

В текущем сезоне 26-летний Лантратов провел 28 матчей за «Химки» и пропустил 43 гола.

Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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