В «Химках» рассказали, на каких условиях готовы отпустить Лантратова в летнее трансферное окно

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к вратарю подмосковного клуба Илье Лантратову.

«С нами пока никто не связывался. Я уже не раз говорил о том, что Илья — вратарь топ уровня как раз для таких команда, как «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Если будет запрос, мы, безусловно, его рассмотрим, чтобы дать возможность Илье развиваться на более высоком уровне. Мы отпустим его только в том случае, если получим гарантии, что это будет первый номер. Чтобы он не сел на лавку и мы не потеряли потенциального вратаря сборной России. Здесь условия такие. Есть ли опция в контракте, позволяющая покинуть «Химки» летом? Нет, такой опции нет. Он игрок «Химок». Тут будет только переговорная позиция», — сказал Терюшков «СЭ».

По информации «Чемпионата», в список интересов «Зенита» вошли три вратаря: Илья Лантратов из «Химок», Денис Адамов из «Сочи» и Иван Ломаев из «Крыльев Советов». Сине-бело-голубые могут подписать голкипера летом.

В текущем сезоне 26-летний Лантратов провел 28 матчей за «Химки» и пропустил 43 гола.