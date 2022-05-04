«Зенит» решил летом приобрести нового голкипера, информирует «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Питерский клуб рассматривает трех кандидатов: Илью Лантратова («Химки»), Дениса Адамова («Сочи») и Ивана Ломаева («Крыльев Советов»).

У действующих голкиперов «Зенита» Станислава Крицюка и Михаила Кержакова летом заканчиваются контракты. Как отмечает источник, петербуржский клуб сомневается в продлении соглашений с ними. Хотя контракт Крицюка подразумевает опцию продления на сезон, вратарь не выполнил условия для этого.

Уже в ближайшее время «Зенит» намерен провести переговоры по Лантратову. Это связано с тем, что у него есть опция в контракте, которая позволяет уйти из «Химок» в летнее трансферное окно.

В комментарии «СЭ» член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что с клубом никто не связывался по поводу Лантратова.