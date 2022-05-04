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«Зенит» намерен провести переговоры по Лантратову

Вратари Лантратова, Адамова и Ломаев могут перейти в «Зенит»
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

«Зенит» решил летом приобрести нового голкипера, информирует «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Питерский клуб рассматривает трех кандидатов: Илью Лантратова («Химки»), Дениса Адамова («Сочи») и Ивана Ломаева («Крыльев Советов»).

У действующих голкиперов «Зенита» Станислава Крицюка и Михаила Кержакова летом заканчиваются контракты. Как отмечает источник, петербуржский клуб сомневается в продлении соглашений с ними. Хотя контракт Крицюка подразумевает опцию продления на сезон, вратарь не выполнил условия для этого.

Уже в ближайшее время «Зенит» намерен провести переговоры по Лантратову. Это связано с тем, что у него есть опция в контракте, которая позволяет уйти из «Химок» в летнее трансферное окно.

В комментарии «СЭ» член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что с клубом никто не связывался по поводу Лантратова.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4685045-zenit-reshil-kupit-novogo-vratarya-letom-klub-rassmatrivaet-tri-kandidatury.html
Денис Адамов
Илья Лантратов
ФК Зенит
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

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П
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Далер Кузяев

Зенит

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Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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