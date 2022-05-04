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Баринов пропустит матч «Краснодар» — «Локомотив» из-за травмы

Роман Шишов
Корреспондент
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Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщил, что футболист из-за травмы пропустит перенесенный матч 19-го тура РПЛ с «Краснодаром».

25-летний футболист железнодорожников из-за повреждения был заменен на 60-й минуте матча с «Зенитом» (1:3) 30 апреля.

«С «Краснодаром» Дима не сыграет. Он не полетел с командой. У него небольшая травма голеностопа, но ничего серьезного нет. Сейчас он лечится», — цитирует Банатина Sport24.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 4 мая в Краснодаре, начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-04-agent-barinova-dima-ne-sygrayet-s-krasnodarom-iz-za-travmy-no-nichego-seryeznogo-net
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