В «Химках» назвали обидной ничью в матче против ЦСКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:0).

«ЦСКА это ЦСКА. Хотелось сегодня победить, мы были нацелены на три очка. Одно очко — тоже большой и хороший результат. Спасибо команде за борьбу. Обидная ничья. Резиуан Мирзов мог в конце попадать по пустым воротам. У нас осталось три игры. С «Ахматом» и «Арсеналом» надо будет брать очки и возвращаться на те позиции, на которые команда и по составу, и по амбициям претендует», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Терюшков высказался об эпизоде с удалением защитника ЦСКА Бруно Фукса.

«Пенальти был стопроцентный. Если бы Адеми не дернули за руку, это был бы чистый гол. Надо было просто поставить ногу. Любой из нас в этой ситуации бы забил», — добавил Терюшков.

ЦСКА набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 13 очками располагаются на 15-й позиции.