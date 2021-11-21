В «Химках» объяснили возвращение Черевченко на пост главного тренера команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после ничьей с ЦСКА в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ (0:0) в разговоре с «СЭ» объяснил возвращение Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.

«Мы взяли паузу. Игорь Геннадьевич всегда был с нами, и в тяжелые моменты тоже. Его уход был для нас неожиданным. Возвращение Игоря Геннадьевича добавит дополнительных эмоций. Не вижу тренеров, которые лучше могут помочь команде. Ходило много слухов, у нас был ряд кандидатов, но по нынешней ситуации Игорь Геннадьевич был одним из самых неплохих вариантов. После ухода он душевно всегда был с нами. Не получилось договориться с другими кандидатами? Можно и так сказать. Но нам в принципе не хотелось с ним расставаться. Может быть, эта пауза нужна была и тренеру, и команде. Уверен, что Игорь Геннадьевич еще принесет огромную пользу клубу. По сегодняшней игре не скажешь, что мы находимся в зоне вылета», — сказал Терюшков «СЭ».

Черевченко покинул «Химки» 25 октября, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. После его ухода обязанности главного тренера исполнял наставник молодежной команды «Химок» Игорь Ющенко. В пятницу, 19 ноября, «Химки» объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера команды.