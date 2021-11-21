Березуцкий подвел итоги первой половины сезона для ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил выступление команды в первой половине сезона.
«Итоги первой половины? За исключением игры в «Сочи», где мы развалились, не могу сказать, что я недоволен. Большинство игр провели достойно. Тяжело хорошо оценить результат первой половины, но на 3 с плюсиком можно», — сказал Березуцкий.
21 ноября ЦСКА сыграл вничью с «Химками» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ (0:0).
ЦСКА набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 13 очками располагаются на 15-й позиции.
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