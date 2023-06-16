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Тиагу Силва — об игре в России: «Это был один из худших периодов в моей жизни»

Виталий Косик
Корреспондент
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Тьяго Силва.
Фото Григорий Филиппов., архив «СЭ»

Защитник «Челси» Тиагу Силва высказался об этапе своей карьеры в чемпионате России. Бразилец был игроком московского «Динамо».

«Это был один из худших периодов в моей жизни. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь снова играть в футбол. Я перешел в «Динамо» из «Порту», во время предсезонной подготовки мне стало очень плохо. После некоторых анализов врачи выявили сильно прогрессирующий туберкулез. Меня хотел прооперировать в России на легком. А я точно знаю, что после этого больше никогда не смог бы играть в футбол. Это было действительно очень сложное время», — приводит слова Силвы пресс-служба «Челси».

Тиагу Силва стал игроком московского «Динамо» в июле 2005 года. В составе московской команды бразилец не сыграл ни одного матча и в январе 2006 года перешел в «Флуминенсе».

После «Динамо» Силва выступал за «Флуминенсе», «Милан», «ПСЖ» и «Челси».

Тиагу Силва
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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