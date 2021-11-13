В Госдуме отреагировали на возможную натурализацию украинского защитника «Шахтера» Марку Мампасси
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на возможную натурализацию украинского защитника «Шахтера» Марку Мампасси.
«Считаю, что натурализованные игроки, которые приносят пользу России, это хорошее вложение. Тем более такой опыт у нас есть. Марио Фернандес — один из лучших игроков сборной России прошедшего ЧМ. Сколько он сделал для России? Шикарное приобретение. Если Марку поможет показать хороший результат и усилит нашу команду, почему нет? Хорошие игроки нам нужны. Если они помогут усилить нашу команду, принесут опыт, это будет хорошо.
Но не стоит забывать, что у нас сейчас есть молодежь. Ребята заряжены, с мотивацией. Они поверили, что могут попасть в национальную сборную. Конечно, может, не все получается, но научатся. Главное, что у них появилась надежда. Раньше у нас сидели мужики под 40 лет, да и плотно сидели. Чтобы попасть в сборную, надо было прыгнуть выше головы", — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
В текущем сезоне 18-летний Мампасси выступает на правах аренды за «Мариуполь», за который провел 12 матчей и сделал одну результативную передачу.
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