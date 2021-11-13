Червиченко: «Назначение Карреры будет таким же глупым поступком, как и расставание с Черевченко»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» возможное назначение на пост главного тренера «Химок» Массимо Карерры или Михаила Галактионова.

«Галактионов ничем не лучше Черевченко. У «Химок» был лучший молодой тренер, почему расстались, не знаю. Что касается Карерры, не знаю, у кого там фетиш на Массимо, так что пихают его везде, куда не попадя. Тренера, который случайно выиграл наш чемпионат, и который не может ничего показать более-менее приличного нигде больше, пытаюся пристроить в те же самые «Химки». Назначение Карреры будет таким же глупым поступком, как и расставание с Черевченко», — сказал Червиченко в разговоре в корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Ранее о возможном назначении главного тренера молодежной сборной России или бывшего тренера «Спартака» сообщил «РБ-Спорт». Окончательное решение по тренеру «Химок» ожидается до середины следующей недели.

25 октября «Химки» отправили в отставку Игоря Черевченко.