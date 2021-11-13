Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Червиченко: «Назначение Карреры будет таким же глупым поступком, как и расставание с Черевченко»

Андрей Червиченко прокомментировал возможное назначение Массимо Карерры на пост главного тренера «Химок»
20:10
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» возможное назначение на пост главного тренера «Химок» Массимо Карерры или Михаила Галактионова.

«Галактионов ничем не лучше Черевченко. У «Химок» был лучший молодой тренер, почему расстались, не знаю. Что касается Карерры, не знаю, у кого там фетиш на Массимо, так что пихают его везде, куда не попадя. Тренера, который случайно выиграл наш чемпионат, и который не может ничего показать более-менее приличного нигде больше, пытаюся пристроить в те же самые «Химки». Назначение Карреры будет таким же глупым поступком, как и расставание с Черевченко», — сказал Червиченко в разговоре в корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Ранее о возможном назначении главного тренера молодежной сборной России или бывшего тренера «Спартака» сообщил «РБ-Спорт». Окончательное решение по тренеру «Химок» ожидается до середины следующей недели.

25 октября «Химки» отправили в отставку Игоря Черевченко.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Ови велик, а ты пустышка!» Фанаты ответили сыну легенды, который не порадовался за Овечкина
Верка Сердючка назвала три причины отказа от выступлений в России
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры