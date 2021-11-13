Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможную натурализацию украинского защитника «Шахтера» Марка Мампаси.

«Чем раньше это происходит, тем лучше, вопрос только в его нужности и целесообразности перехода. Если парень талантливый, то пусть получает паспорт, тем более он в Донецке родился. Это его выбор, если он пригодится сборной России, то отлично, поэтому здесь никаких проблем не вижу. Ничего кроме пользы от этого перехода не будет, а такая натурализация — нормальная практика. Он за сборную Украины не заигран, пусть даже он родился бы в Киеве и принял решение играть за Россию. Подобные прецеденты уже были, вспомните Юрана, Онопко, они спокойно играли за российскую сборную», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

В пятницу, 12 ноября, появилась информация в СМИ, что Мампаси близок к переходу в «Локомотив», а трансфер может состояться уже этой зимой. При этом отмечалось, что ему готовы сделать российский паспорт.

В текущем сезоне 18-летний Мампаси выступает на правах аренды за «Мариуполь», за который провел 12 матчей и сделал одну результативную передачу.