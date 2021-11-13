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Губерниев — о возможной натурализации украинца Мампаси: «Наш парень, будем встречать на Руси»

15:05
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Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможную натурализацию украинского защитника «Шахтера» Марка Мампаси.

«Чем раньше это происходит, тем лучше, вопрос только в его нужности и целесообразности перехода. Если парень талантливый, то пусть получает паспорт, тем более он в Донецке родился. Это его выбор, если он пригодится сборной России, то отлично, поэтому здесь никаких проблем не вижу. Ничего кроме пользы от этого перехода не будет, а такая натурализация — нормальная практика. Он за сборную Украины не заигран, пусть даже он родился бы в Киеве и принял решение играть за Россию. Подобные прецеденты уже были, вспомните Юрана, Онопко, они спокойно играли за российскую сборную», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

В пятницу, 12 ноября, появилась информация в СМИ, что Мампаси близок к переходу в «Локомотив», а трансфер может состояться уже этой зимой. При этом отмечалось, что ему готовы сделать российский паспорт.

В текущем сезоне 18-летний Мампаси выступает на правах аренды за «Мариуполь», за который провел 12 матчей и сделал одну результативную передачу.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
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Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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