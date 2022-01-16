В Госдуме отреагировали на слова Терюшкова о запрете легионеров в РПЛ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение депутата Романа Терюшкова запретить легионеров в РПЛ.

«Терюшков — человек, который очень много сделал для футбола, в том числе для «Химок». Он эксперт в сфере спорта, поэтому к его мнению можно и нужно прислушиваться. Мне кажется, это было высказано в противовес неким силам, которые говорят о полной отмене лимита на легионеров. Но где тогда будут играть наши парни? Нужно сначала трудоустроить наших ребят, а потом обсуждать легионеров», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью Sport24 призвал «давать дорогу российским молодым футболистам» и выступил за полный запрет на легионеров в РПЛ.

Депутат Госдумы также провел параллель с фигурным катанием, с которого футбольные функционеры могут брать пример.

«Хороший пример — российское фигурное катание. Мы доноры для остальных сборных, потому что у нас традиционно существует хорошая школа. Если не вдаваться в панику, потом будут поводы для гордости, как в фигурном катании. А футболистами мы пока не можем гордиться. Не считаю, что российские игроки могут серьезно усилить какой-либо хороший европейский клуб. Сборная команда России тоже не блещет. Но если мы заполоним все иностранцами, то потеряем много молодежи. Ведь футболисты не будут видеть перспектив в дальнейшем продолжении карьеры», — добавил Свищев.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал «давать дорогу российским молодым футболистам» и выступил за полный запрет на легионеров в РПЛ.