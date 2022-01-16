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В Госдуме отреагировали на слова Терюшкова о запрете легионеров в РПЛ

Микеле Антонов

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение депутата Романа Терюшкова запретить легионеров в РПЛ.

«Терюшков — человек, который очень много сделал для футбола, в том числе для «Химок». Он эксперт в сфере спорта, поэтому к его мнению можно и нужно прислушиваться. Мне кажется, это было высказано в противовес неким силам, которые говорят о полной отмене лимита на легионеров. Но где тогда будут играть наши парни? Нужно сначала трудоустроить наших ребят, а потом обсуждать легионеров», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью Sport24 призвал «давать дорогу российским молодым футболистам» и выступил за полный запрет на легионеров в РПЛ.

Депутат Госдумы также провел параллель с фигурным катанием, с которого футбольные функционеры могут брать пример.

«Хороший пример — российское фигурное катание. Мы доноры для остальных сборных, потому что у нас традиционно существует хорошая школа. Если не вдаваться в панику, потом будут поводы для гордости, как в фигурном катании. А футболистами мы пока не можем гордиться. Не считаю, что российские игроки могут серьезно усилить какой-либо хороший европейский клуб. Сборная команда России тоже не блещет. Но если мы заполоним все иностранцами, то потеряем много молодежи. Ведь футболисты не будут видеть перспектив в дальнейшем продолжении карьеры», — добавил Свищев.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал «давать дорогу российским молодым футболистам» и выступил за полный запрет на легионеров в РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 1
Кальяри 0
1-й тайм

П1

29%

1.37

ИТБ1 (1.5)

18%

1.40

Ф1 (-1)

15%

1.55
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23%

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20%

1.70

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Спартак

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