«Нижний Новгород» расторг контракт с нападающим Балаем

Футбольный клуб «Нижний Новгород» и нападающий Беким Балай расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Я был рад вернуться в Россию, снова попробовать свои силы в российском чемпионате, — сказал Беким сайту «Нижнего». — У нас хорошая команда, и мы бились в каждом матче. Конечно, и я хотел, чтобы все сложилось иначе. Выкладывался в каждой игре. Но это футбол... Возможно, пришло время что-то менять. Я хочу пожелать удачи ребятам и сохранить ФК «НН» место в премьер-лиге. И пусть болельщики всегда поддерживают команду!»

31-летний Балай перешел в «Нижний Новгород» в июле 2021 года. Он принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.