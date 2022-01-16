Гершкович — о предложении запрета на легионеров: «Не количество футболистов должно быть главным критерием, а качество»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова о запрете легионеров в РПЛ.

«Эта тема, которую обсуждали ни один раз. Я уже говорил, что должен быть пересмотрен подход к лимиту. Не количество футболистов должно быть главным критерием, а качество. Об этом надо говорить. Надо отсеивать тех, кто находится на неподходящем уровне. Хорошие легионеры нам, конечно, нужны. Без них сложно повышать уровень наших команд, которые борются за еврокубки, где от выступлений зависит рейтинг нашей страны. Стоит очень серьезно подойти к этому вопросу с точки зрения качества. Если мы будем смотреть по количеству, то к нам будут попадать совершенно ненужные игроки, которые будут занимать места. А хорошие и качественные легионеры — дорогие. Покупать их могут команды, которые имеют финансовые возможности. А такие игроки очень важны для наших молодых футболистов. Команды же, которые не имеют финансовую возможность для приобретения легионеров, освободят места для наших игроков, которые будут совершенствовать свое мастерство», — сказал Гершкович «СЭ».

Ранее Терюшков заявил, что он выступает за запрет легионеров в РПЛ.

Сейчас в российском футболе действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.