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В Голландии сообщили, что «Спартак» продлил контракт с Тилом и отдал его в аренду в «Фейеноорд»

11:51
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник Гус Тил продолжит карьеру в «Фейноорде». Хавбек продлил контракт со «Спартаком» до лета 2024 года перед уходом в аренду в роттердамский клуб, утверждает nos.nl.

В мае появилась информация, что «Фейеноорд» готов арендовать 23-летнего полузащитника «Спартака» на следующий сезон и заплатит красно-белым за аренду футболиста один миллион евро.

Прошедший сезон Тил провел в аренде у «Фрайбурга». За немецкий клуб хавбек провел 7 матчей в бундеслиге и не отметился результативными действиями. В четырех матчах региональной лиги Тил забил 4 гола.

Тил перешел в «Спартак» из «АЗ» летом 2019 года за сумму в 18 миллионов евро, что является трансферным рекордом красно-белых. В итоге за московский клуб голландец отыграл 24 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

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