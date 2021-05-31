Лысцов может провести следующий сезон в «Ахмате»
11:39
Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов может отправиться в аренду в «Ахмат» в следующем сезоне, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, в московском клубе 25-летний защитник не имеет постоянной игровой практики. В прошлом сезоне он провел всего 5 матчей в РПЛ.
В составе «Локомотива» защитник выступает с лета 2020 года.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/ly-stsov-otpravitsya-v-arendu-v-ahmat/
Читайте также
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю