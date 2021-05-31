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Лысцов может провести следующий сезон в «Ахмате»

11:39
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Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов может отправиться в аренду в «Ахмат» в следующем сезоне, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, в московском клубе 25-летний защитник не имеет постоянной игровой практики. В прошлом сезоне он провел всего 5 матчей в РПЛ.

В составе «Локомотива» защитник выступает с лета 2020 года.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/ly-stsov-otpravitsya-v-arendu-v-ahmat/

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