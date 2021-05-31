«Фейеноорд» возьмет Гуса Тила в аренду без права выкупа
12:52
По информации «СЭ», «Спартака» договаривается с «Фейеноордом» по аренде полузащитника Гуса Тила без права выкупа.
Ранее голландское издание NOS сообщало, что Тил продлит контракт со «Спартаком» на год и отправится в аренду в «Фейеноорд» на сезон за 1 миллион евро.
Прошедший сезон Тил провел в аренде у «Фрайбурга». За немецкий клуб хавбек провел 7 матчей в бундеслиге и не отметился результативными действиями. В четырех матчах региональной лиги Тил забил 4 гола.
Тил перешел в «Спартак» из «АЗ» летом 2019 года за сумму в 18 миллионов евро, что является трансферным рекордом красно-белых. В итоге за московский клуб голландец отыграл 24 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи.
(Сергей Федоров)
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