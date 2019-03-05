"В футболе с таким не сталкивался". Нигматуллин – об оскорблении хоккейного вратаря "Спартака" судей

Экс-голкипер сборной России и "Локомотива" Руслан Нигматуллин удивлен поведением арбитра Николая Акузовского, который обслуживал четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина между "Спартаком" и СКА (2:3 ОТ), признался 44-летний бывший футболист в своем Твиттере.

Акузовский использовал нецензурную реплику при разговоре с голкипером "Спартака" Юлиусом Гудачеком.

– Это судья Акузовский и его речь в адрес вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека. Все понятно без перевода... Никогда не сталкивался в футболе с таким отношением к игрокам со стороны арбитров. Что думаете по этому эпизоду? – написал Нигматуллин в Твиттере.

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