В соцсетях появилась запись выступления главного тренера «Спартака» Олега Кононова в гостинице «Россия». Видеозапись сделана 23 апреля 2018 года, в период, когда специалист был безработным.

— Важно, чтобы мы, тренеры, увидели и работали над различными качествами. Над скоростью поработать практически невозможно: если мальчик скоростной, это видно сразу, это дается от природы. Вы можете немножко поддержать скорость, чуть-чуть ее повысить, не более того. А вот координация и интеллект вырабатываются тренировками, заданиями.

Футбол сейчас очень быстрый, координационно сложный, а сложность — это и есть интеллект. Для меня в первую очередь важен игрок, который из сложных ситуаций будет выходить и приносить пользу. В футболе нужен, в первую очередь, интеллект, а уже затем все остальное: техника, координация...

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