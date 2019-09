В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот. Видео момента не прошло мимо Международной федерации футбола (ФИФА).

— Мы не удивлены, что это удивительное двойное спасение Евгения Чернова из «Ростова» попалось на глаза. Спасибо, что отправили, — подписано видео в Twitter ФИФА.

? We're not surprised this amazing double goal-line clearance from Rostov's Evgeny Chernov caught your eye. Thanks for sending it in! #WeLiveFootball



