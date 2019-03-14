В ФИФА не поступало обращений по Юрию Нагорных

Пресс-служба ФИФА сообщила, что организация пока не получала никаких обращений о законности работы бывшего заместителя министра спорта РФ Юрия Нагорных в совете директоров ФК "Локомотив". Подобный вопрос был поднят информатором ВАДА, тренером по легкой атлетике Виталием Степановым. Супруг бегуньи Юлии Степановой написал письмо в ВАДА с претензией: экс-чиновник был пожизненно отстранен МОК от Олимпиад, но при этом снова работает в спорте. В ответе глава ВАДА Крейг Риди предложил адресовать претензию в ФИФА, которая должна дать оценку этой ситуации.

"В ФИФА на данный момент по этому вопросу никто не обращался. И поскольку это решение принималось на уровне клуба, мы не будем давать никаких дополнительных комментариев", – ответили в пресс-службе ФИФА на запрос "СЭ".

Нагорных занимал пост замминистра спорта РФ с февраля 2010 года и покинул его в октябре 2016-го. В декабре 2017-го он был пожизненно отстранен МОК от Олимпиад после допингового скандала Сочи-2014. 5 марта стало известно, что экс-чиновник вошел в совет директоров футбольного "Локомотива".

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