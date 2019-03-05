Новый совет директоров "Локомотива": Кикнадзе и Филатов плюс, Геркус - минус

Сегодня состоялось внеочередное общее собрание акционеров "Локомотива", на котором был избран новый состав совета директоров клуба, сообщает официальный сайт железнодорожников. В него вошли восемь человек.

Состав совета директоров "Локомотива": Салман Бабаев, Андрей Бокарев, Василий Кикнадзе, Роман Кравцов, Анатолий Мещеряков, Юрий Нагорных, Вячеслав Михайлов, Валерий Филатов.

Председателем совета директоров остался Анатолий Мещеряков. Бывший президент и гендиректор "Локо" Илья Геркус покинул совдир. В него вошли Василий Кикнадзе, который занял пост гендиректора в декабре 2018 года, и Валерий Филатов.

Филатов работал президентом "Локо" с 1992 по 2006 год, в 2007 году его должность на один сезон занял Юрий Семин. В 1991 году Филатов недолгое время занимал пост главного тренера железнодорожников, а до этого два года ассистировал Семину.

Также в совдире "Локо" - экс-заместитель министра спорта Нагорных. Он покинул свой пост в Минспорта в октябре 2016 года и был пожизненно отстранен МОК от Олимпиад в декабре 2017 года после допингового скандала Сочи-2014.