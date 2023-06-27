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Сегодня, 11:40

В «Фенербахче» опровергли заинтересованность в аренде Вендела и Малкома

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал «СЭ» информацию о заинтересованности турецкого клуба в аренде футболистов «Зенита» Вендела и Малкома.

«Заинтересованность в аренде Вендела и Малкома? Это неправда», — сказал Баки «СЭ».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Ранее появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение «Зенита».

Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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