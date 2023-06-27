Мажич прокомментировал назначение на пост главы департамента судейства РФС

Сербский специалист Милорад Мажич прокомментировал свое назначение на пост главы департамента судейства РФС.

«Я благодарю руководство РФС за проявленное доверие. Улучшение качества судейства в такой большой стране как Россия — это большой вызов для меня. РПЛ и Кубок России — это витрина российского футбола и моей первоочередной задачей станет улучшение качества работы российских судей в главных футбольных турнирах», — приводит слова Мажича пресс-служба РФС.

Также специалист заявил, что одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров.

«За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на последнем чемпионате мира по футболу в Катаре. С нового сезона оценивать работу судей будут ВАР-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона как раньше, а в отдельной комнате ВАР-центра», — добавил Мажич.

По окончании своей судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. Ранее он работал инструктором ФИФА и руководил судьями на Кипре. В сентябре 2022 года сербский специалист вошел в состав ЭСК при президенте РФС.

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.