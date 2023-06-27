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Судейство

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Мажич прокомментировал назначение на пост главы департамента судейства РФС

Виталий Косик
Корреспондент
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Сербский специалист Милорад Мажич прокомментировал свое назначение на пост главы департамента судейства РФС.

«Я благодарю руководство РФС за проявленное доверие. Улучшение качества судейства в такой большой стране как Россия — это большой вызов для меня. РПЛ и Кубок России — это витрина российского футбола и моей первоочередной задачей станет улучшение качества работы российских судей в главных футбольных турнирах», — приводит слова Мажича пресс-служба РФС.

Также специалист заявил, что одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров.

«За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на последнем чемпионате мира по футболу в Катаре. С нового сезона оценивать работу судей будут ВАР-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона как раньше, а в отдельной комнате ВАР-центра», — добавил Мажич.

По окончании своей судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. Ранее он работал инструктором ФИФА и руководил судьями на Кипре. В сентябре 2022 года сербский специалист вошел в состав ЭСК при президенте РФС.

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
Милорад Мажич
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