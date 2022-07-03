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В «Факеле» рассказали о возможном усилении команды в летнее трансферное окно

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.

«Громкое усиление? Мы живем в рамках бюджета. Поэтому приобретаем тех футболистов, которых можем. И надеюсь — эти футболисты нам помогут. Есть шорт-лист игроков, но это секрет», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» под руководством тренера Олега Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.

17 июля «Факел» сыграет с «Краснодаром» в 1-м туре сезона-2022/23 РПЛ.

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РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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