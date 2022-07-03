«Факел» не заинтересован в подписании Юрия Жиркова

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об интересе к защитнику Юрию Жиркову.

«Мы не обращались к Юрию. Интерес «Факела»? Я думаю, что его нет», — сказал Котов «СЭ».

Ранее стало известно, что «Химки» договорились о расторжении контракта с Жирковым по соглашению сторон. 38-летний российский футболист выступал за подмосковную команду с января 2022 года, куда перешел на правах свободного агента.

До этого футболист не играл полгода с момента ухода из «Зенита» в июле 2021-го. За подмосковный клуб Жирков провел три матча и отыграл в общей сложности на поле 122 минуты.

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии «СЭ» сообщил, что команда не интересуется Жирковым.