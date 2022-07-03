«Факел» не заинтересован в подписании Юрия Жиркова
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об интересе к защитнику Юрию Жиркову.
«Мы не обращались к Юрию. Интерес «Факела»? Я думаю, что его нет», — сказал Котов «СЭ».
Ранее стало известно, что «Химки» договорились о расторжении контракта с Жирковым по соглашению сторон. 38-летний российский футболист выступал за подмосковную команду с января 2022 года, куда перешел на правах свободного агента.
До этого футболист не играл полгода с момента ухода из «Зенита» в июле 2021-го. За подмосковный клуб Жирков провел три матча и отыграл в общей сложности на поле 122 минуты.
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии «СЭ» сообщил, что команда не интересуется Жирковым.
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|Динамо
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|0
|0
|0
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|Краснодар
|0
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|0
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|
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|ЦСКА
|0
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|0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
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|
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|Ахмат
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|0
|0
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|
8
|Кр. Советов
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|0
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|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
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|0
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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