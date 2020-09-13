«В этой жизни я допускаю все». Газизов — о возможном трансфере Кокорина в «Рому»
21:50
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал игру форварда Александра Кокорина в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3).
— В такую игру входить всегда тяжело, — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сегодня результат неудовлетворительный. Как команда молодцы, пытались что-то сделать. Не получилось.
— Когда мы увидим топового Кокорина?
— Он топовый.
— Что вы думаете о возможном переходе Кокорина в «Рому»?
— Увидим оффер, будем разговаривать.
— Но сейчас его нет?
— Может, и есть, я не знаю.
— То есть вы готовы продать Кокорина?
— Я никого не готов продавать, эта работа, которая любит тишину. Да, предложения есть.
— Допускаете, что Кокорин скоро уйдет?
— В этой жизни я допускаю все.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи