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«В этой жизни я допускаю все». Газизов — о возможном трансфере Кокорина в «Рому»

21:50
Шамиль Газизов. Фото Скриншот трансляции «Матч Премьер»
Шамиль Газизов. Фото Скриншот трансляции «Матч Премьер»
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Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал игру форварда Александра Кокорина в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3).

— В такую игру входить всегда тяжело, — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сегодня результат неудовлетворительный. Как команда молодцы, пытались что-то сделать. Не получилось.

— Когда мы увидим топового Кокорина?

— Он топовый.

— Что вы думаете о возможном переходе Кокорина в «Рому»?

— Увидим оффер, будем разговаривать.

— Но сейчас его нет?

— Может, и есть, я не знаю.

— То есть вы готовы продать Кокорина?

— Я никого не готов продавать, эта работа, которая любит тишину. Да, предложения есть.

— Допускаете, что Кокорин скоро уйдет?

— В этой жизни я допускаю все.

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