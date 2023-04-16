Божин спас «Факел» от поражения на последних секундах матча с «Ахматом», пахом отбив удар Агаларова по пустым воротам
«Ахмат» в гостях сыграл вничью с «Факелом» в матче 23-го тура РПЛ — 1:1.
На последних секундах матча защитник воронежцев Сергей Божин спас команду от поражения, подставившись пахом под удар Гамида Агаларова. Форвард «Ахмата» с нескольких метров пробивал по пустым воротам.
На 55-й минуте матча Божин отметился голом в ворота грозненцев.
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
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|Химки
|23
|3
|5
|15
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|14
|
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|4
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|14:00
|
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|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|1 : 4
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
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|
Квинси Промес
Спартак
|16
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|
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Зенит
|16
|
|
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Крылья Советов
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