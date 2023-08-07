Тарханов прокомментировал отрыв «Спартака» от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ

Бывший тренер «Спартака» и ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на отрыв красно-белых от «Зенита» на старте сезона РПЛ.

«Три тура пока прошло — это не показатель, надо смотреть, как будет дальше. «Спартак» — достойная команда. Хорошо, когда в чемпионате несколько команд борются за медали», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

По итогам трех туров чемпионата России «Спартак» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» расположился на 2-й строчке, набрав такое же количество очков. «Крылья Советов» идут третьими (7). «Зенит» на данный момент занимает 7-ю позицию (4).