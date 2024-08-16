Селюк: «Конате 22 августа сыграет свой первый матч за новый клуб»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы 26-летнего нападающего Мохамеда Конате, рассказал «СЭ» о будущем своего клиента.

«Он уже 22 числа сыграет свой первый матч за новый клуб. Где? Как раз все узнают, услышат, увидят. Но это не российский клуб», — сказал Селюк «СЭ».

В сезоне-2023/24 Конате не стал продлевать контракт с «Ахматом» и покинул грозненскую команду свободным агентом. Нападающий из Буркина-Фасо сыграл 29 матчей в РПЛ и забил 11 голов.