В «Динамо» рассказали об интересе к Захаряну от других клубов

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением об интересе клубов к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.

«Есть много интереса, как обычно, по поводу Арсена. Но он на сегодняшний день игрок «Динамо», так же как и все остальные футболисты, в поте лица работает на тренировках», — цитирует Гафина ТАСС.

Летом 2022 года Захарян был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.