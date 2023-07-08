Тренер Балахнин: «Нам кажется, что РПЛ сильная лига, но потом наш чемпион играет с «Црвеной Звездой»

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин раскритиковал уровень российских клубов.

«Российский футбол постепенно отстает от мирового, который развивается очень динамично. Нам кажется, что наш чемпионат достаточно сильный. А потом, условно, наш чемпион играет с «Црвеной Звездой», и все оказывается ясно. Лучше мы не становимся», — цитирует тренера «Vprognoze.ru.

По словам Балахнина, если уровень российских клубов будет высоким, то в УЕФА сам попросит их вернуться.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участие в международных турнирах под своей эгидой.