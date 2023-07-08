Думбия: «Не перешел бы в «Зенит» и «Спартак»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал о своем отношении к переходам игроком к прямым конкурентам.

«Не перешел бы в «Зенит» или «Спартак». Играл бы только в ЦСКА», — сказал экс-форвард армейцев.

Думбия выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2014 год.