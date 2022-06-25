Член совета директоров «Динамо» рассказал, в каком случае Шиманьски может покинуть команду
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем польского полузащитника Себастьяна Шиманьски.
— Как мы говорили, Шиманьски сейчас отдыхает. Ему предоставлена дополнительная неделя отпуска в связи с тем, что он проводил матчи за сборную Польши. У Себастьяна действующий контракт с «Динамо» до 2026 года. Еще четыре года контракта. Он является нашим игроком до того момента, когда он либо расторгает контракт в соответствии с новыми инструкциями ФИФА, либо происходит трансфер футболиста в другой клуб. Вероятность того, что Шиманьски покинет «Динамо»? Это зависит от двух обстоятельств, которые я вам только что назвал.
— «Динамо» на связи с Шиманьски — говорил ли он, что хочет покинуть команду?
— Нет ни одного футболиста из состава предыдущего сезона, который хотел бы покинуть команду добровольно. Ни одного футболиста.
Шиманьски перешел в «Динамо» из «Легии» в июле 2019 года. В сезоне-2021/22 поляк забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 14 миллионов евро.
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
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15
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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