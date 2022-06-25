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Член совета директоров «Динамо» рассказал, в каком случае Шиманьски может покинуть команду

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем польского полузащитника Себастьяна Шиманьски.

— Как мы говорили, Шиманьски сейчас отдыхает. Ему предоставлена дополнительная неделя отпуска в связи с тем, что он проводил матчи за сборную Польши. У Себастьяна действующий контракт с «Динамо» до 2026 года. Еще четыре года контракта. Он является нашим игроком до того момента, когда он либо расторгает контракт в соответствии с новыми инструкциями ФИФА, либо происходит трансфер футболиста в другой клуб. Вероятность того, что Шиманьски покинет «Динамо»? Это зависит от двух обстоятельств, которые я вам только что назвал.

— «Динамо» на связи с Шиманьски — говорил ли он, что хочет покинуть команду?

— Нет ни одного футболиста из состава предыдущего сезона, который хотел бы покинуть команду добровольно. Ни одного футболиста.

Шиманьски перешел в «Динамо» из «Легии» в июле 2019 года. В сезоне-2021/22 поляк забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 14 миллионов евро.

Дмитрий Гафин. Шиманьски остается? Решение ФИФА — грабеж? Что с бюджетом «Динамо»? Интервью Дмитрия Гафина

Себастьян Шиманьски
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ФК Динамо (Москва)
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