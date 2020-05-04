В «СЭ» вышло не публиковавшееся прежде интервью нашего обозревателя Игоря Рабинера за 2013 год с Юрием Гавриловым, которому сегодня исполнилось 67 лет. Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР рассказал, как сложилась их знаменитая связка с Федором Черенковым, и вспомнил, как команда отреагировала на нервный срыв, впервые случившийся у Черенкова перед ответным матчем с «Андерлехтом» весной 1984 года.

— Такого склада футболисты, как мы с Федором, быстро привыкают друг к другу, — сказал Гаврилов. — У нас игровое мышление одинаковое. Можешь закрыть глаза, не видишь его — но интуитивно чувствуешь, где он находится. У меня в играх бывали моменты, когда принимаю мяч, разворачиваюсь в другую сторону от него, Черенков — у меня за спиной. Я должен быстро принять решение, не потерять момент — и делаю пас будто наобум. А потом поворачиваюсь и понимаю, что все было правильно. Федор верно понял мою мысль!

Помню, когда-то в «Динамо» мы проходили тест на совместимость. Стояло два прибора, я сидел в одной комнате, мой партнер по команде — в другой. Тест был трудный, практически никто не справился. В «Спартаке» тестов не было, а совместимость — была.

Когда Черенков только появился в первой команде «Спартака», Бесков спрашивал мое мнение о нем. Я говорил: «Парень хороший». — «Ему надо физически окрепнуть». — «Да, конечно. Но игру он понимает и все требования выполняет». Тогда он еще был физически слабоват — но, когда подключился к основе, начал набирать. У него рост организма немного опаздывал. Федору просто нужно было время.

— В шоке были, когда у Федора весной 84-го перед ответным матчем Кубка УЕФА с «Андерлехтом» в Тбилиси произошел нервный срыв, и по приезде в Москву его отправили в больницу?

— Конечно. Мы разговаривали с врачами, они объясняли: «Вы понимаете, что такое нервные перегрузки?» Игру проведешь против того же Киева — и до утра не спишь. В голову лезут всякие ситуации из матча, мысли, как можно было сыграть по-другому. Игра давно закончилась, а ты все прокручиваешь моменты, где ошибся, злишься на себя. А Федор — особенно. И это только в клубе, а он в предыдущем сезоне играл сразу за две сборные — первую и олимпийскую. Представляете, какое давление! Каждый на него реагирует по-своему, а он же у нас не особый здоровяк был. Все это и сказалось.