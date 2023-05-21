В «Динамо» ожидают получения денег от ФИФА за участие игроков в ЧМ-2022

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что ФИФА подтвердила, что бело-голубые получат выплаты за участие трех игроков команды в чемпионате мира в Катаре.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам 209 миллионов долларов компенсации за участие игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Из футболистов «Динамо» на ЧМ-2022 играли Муми Нгамале, Гильермо Варела и Себастьян Шиманьский.

«Нам пришел циркуляр, то есть механизм распределения по этим выплатам, мы ожидаем их летом. В ФИФА подтвердили, что «Динамо» получит деньги. Так что ожидаем», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.