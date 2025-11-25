В «Динамо» опровергли информацию о штрафе Макарова за неучастие в тренировке

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал «СЭ» информацию о штрафе полузащитника команды Дениса Макаров за пропуск тренировки.

Ранее менеджер Тимур Гурцкая заявил, что врач «Динамо» Александр Родионов разрешил 27-летнему футболисту играть, после чего Макаров пришел на тренировку, но тренер по физподготовке Луис Мартинес сказал ему, что еще нужно ходить на костылях. В результате хавбека оштрафовали на месячную зарплату за отсутствие на тренировке.

— Денис Макаров не был оштрафован. Эта история была при предыдущем тренерском штабе. Действительно был вопрос, связанный с протоколом восстановления игрока. Мы провели проверку и установили, кто виноват, а кто нет. По результатам расследования приняли все необходимые решения, — сказал Пивоваров «СЭ».

Макаров в этом сезоне провел за «Динамо» 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.