В «Динамо» объяснили, почему Ордец и Воронин пропустят матч против «Химок»

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что защитник команды Иван Ордец и тренер Андрей Воронин пропустят матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

«Тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец также не примут участия в матче с «Химками». Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.

Также пресс-служба динамовцев отметила, что защитник Гильермо Варела и нападающий Клинтон Нжи пропускают встречу с химчанами по решению медицинского штаба.

Матч «Химки» — «Динамо» пройдет сегодня, 26 февраля. Начало — в 14.00 (мск).