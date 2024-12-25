«РБ Спорт»: Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФС

В РФС завершился прием документов от членов союза о кандидатах на пост президента организации. По информации «РБ Спорт», единственным кандидатом на этот пост стал действующий глава РФС Александр Дюков.

Он возглавляет РФС с 2019 года. Внеочередная конференция РФС, в рамках которой состоятся выборы президента и нового состава исполкома, пройдет 2 февраля 2025 года.