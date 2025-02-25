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В деревне Мыщецкое заложили первый камень в основании базы ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Слева направо: главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич, генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев, бывший президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, руководителя администрации Президента РФ Максим Орешкин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Схема будущей базы ПФК ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Церемония закладки первого камня на базе ЦСКА.
Фото «СЭ»
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25 февраля в деревне Мыщецкое в Московской области бал заложен первый камень в основании базы ЦСКА, передает корреспондент «СЭ» в места событий.

В церемонии приняли участие заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководство ЦСКА во главе с президентом Евгением Гинером, действующие и бывшие игроки команды Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Олег Корнаухов, а также воспитанники академии ЦСКА.

Завершение работ назначено на конец 2028 года. Новая база ПФК ЦСКА будет включать в себя: жилой корпус с новейшим медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных и одно искусственное поле, на котором возведут трибуну на 500 человек. На базе одновременно cмогут тренироваться основная и молодежная команды, а также ребята из академии клуба.

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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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