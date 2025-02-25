В деревне Мыщецкое заложили первый камень в основании базы ЦСКА

25 февраля в деревне Мыщецкое в Московской области бал заложен первый камень в основании базы ЦСКА, передает корреспондент «СЭ» в места событий.

В церемонии приняли участие заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководство ЦСКА во главе с президентом Евгением Гинером, действующие и бывшие игроки команды Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Олег Корнаухов, а также воспитанники академии ЦСКА.

Завершение работ назначено на конец 2028 года. Новая база ПФК ЦСКА будет включать в себя: жилой корпус с новейшим медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных и одно искусственное поле, на котором возведут трибуну на 500 человек. На базе одновременно cмогут тренироваться основная и молодежная команды, а также ребята из академии клуба.