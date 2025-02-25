Гинер — о новой базе ЦСКА: «Это будет не дача, а настоящий дом для наших футболистов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил с речью на церемонии заложения первого камня в основании новой базы московского клуба.

«Огромная благодарность Московской области, что здесь будет наш второй дом. И в Московской области увеличится количество болельщиков ЦСКА. Это будет не дача, а настоящий дом, где футболисты будут проводить большую часть времени. И всех с Масленицей!» — заявил Гинер.

25 февраля в деревне Мыщецкое в Московской области был заложен первый камень в основании базы ЦСКА. Завершение работ назначено на конец 2028 года. Новая база будет включать в себя: жилой корпус с новейшим медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных и одно искусственное поле, на котором возведут трибуну на 500 человек.